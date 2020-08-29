Нападающий «Спартака» Александр Соболев подробно рассказал, как уладил конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой – из-за разногласий спартаковца не вызвали в сборную России.

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор. У нас были какие-то недопонимания, но мы полностью их решили. И сейчас никаких проблем нет. Можно сказать, ударили по рукам по телефону и закрыли этот вопрос.

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Отчего мы агрессивно играли друг против друга? В первую очередь это было дерби двух столиц, полуфинал Кубка, большие эмоции. Я считаю, это нормально в таких играх. Эмоции зашкаливают, постоянно происходят стычки. Ничего такого в этом нет.

Источник нашего конфликта? Если честно, конфликта как такого и не было. Ну да, в интервью «Красаве» я сказал, что вот это было. Но это одно. А то, что произошло с «Зенитом» на поле, это не конфликт. Мы с Артемом даже сильно не знакомы. Виделись один раз в сборной и на футбольных полях. Так что конфликта в принципе быть не может. Думаю, в версиях про источник конфликта нет ни одной правды.

Я бы не сказал, что я был удивлен словами Черчесова. Я просто расстроился, что меня не вызвали. Я понимаю Станислава Саламовича. Как он сказал, в сборной хорошая атмосфера, и, если бы мы приехали с таким недопониманием, мог бы быть конфликт дальше. Но мы все решили, и конфликта больше нет.

У меня не было телефона Дзюбы. Я спросил у Джикии, он мне скинул номер. Я ему позвонил за два-три часа до своего матча, он не взял трубку. Наверняка, у него моего номера тоже нет. Я ему написал: «Это Соболев, перезвони как сможешь». Мы приехали на игру, он мне позвонил, когда я растирался и готовился к игре. Я не увидел, что он звонил. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, и я ему пожелал удачи. Уже даже не общаясь, мы пожелали друг другу удачи. После игры мы списались и договорились созвониться», – рассказал 23-летний Соблев в интервью Нобелю Арустамяну. Его слова цитирует Sport24.

Черчесов не вызвал Соболева в сборную на предстоящие матчи Лиги наций из-за разногласий с Дзюбой.

Матч России против Сербии состоится 3 сентября, игра с Венгрией – 6 сентября.

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