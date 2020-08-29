«Спартак» добился волевой победы над тульским «Арсеналом» в шестом туре чемпионата России – 2:1.

Туляки повели в счете на 36-й минуте – отличился Даниил Хлусевич. А уже спустя 4 минуты Александр Соболев совершил потрясающий рейд в штрафную гостей и восстановил равновесие.