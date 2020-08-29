«Спартак» добился волевой победы над тульским «Арсеналом» в шестом туре чемпионата России – 2:1.
Туляки повели в счете на 36-й минуте – отличился Даниил Хлусевич. А уже спустя 4 минуты Александр Соболев совершил потрясающий рейд в штрафную гостей и восстановил равновесие.
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Перед самым перерывом Самуэль Жиго вывел «Спартак» вперед – этот мяч оказался победным.
- «Арсенал» заканчивал игру в меньшинстве из-за двух желтых карточек в первом тайме Лисового.
- «Спартак» набрал 14 очков и вышел на промежуточное первое место.
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