«Спартак» добился волевой победы над тульским «Арсеналом» в шестом туре чемпионата России – 2:1.

Туляки повели в счете на 36-й минуте – отличился Даниил Хлусевич. А уже спустя 4 минуты Александр Соболев совершил потрясающий рейд в штрафную гостей и восстановил равновесие.

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Перед самым перерывом Самуэль Жиго вывел «Спартак» вперед – этот мяч оказался победным.

  • «Арсенал» заканчивал игру в меньшинстве из-за двух желтых карточек в первом тайме Лисового.
  • «Спартак» набрал 14 очков и вышел на промежуточное первое место.

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