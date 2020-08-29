Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов иронично прокомментировал поражение клуба в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2) и поздравил с победой арбитра встречи.
«Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – цитирует Балашова Metaratings.
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- На 45-й минуте Матюнин показал вторую желтую карточку нападающему гостей Лесовому за разборки с боковым арбитром. Вскоре после этого красно-белые забили победный мяч.
- «Спартак» как минимум до воскресенья вышел на первое место.
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