Полузащитник московского «Спартака» Гус Тил получил серьезное повреждение в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
Футболист вышел на поле на 57-й минуте, а уже на 66-й получил повреждение в результате неудачного падения и попросил об обратной замене. После игры он был замечен покидающим стадион на костылях. По словам главы «Спартака» Леонида Федуна, голландец подвернул голеностоп.
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- В сезоне-2020/21 Тил отыграл в сумме всего 14 минут.
- «Спартак» победил 2:1 и вышел на промежуточное первое место.
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