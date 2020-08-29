Футболист вышел на поле на 57-й минуте, а уже на 66-й получил повреждение в результате неудачного падения и попросил об обратной замене. После игры он был замечен покидающим стадион на костылях. По словам главы «Спартака» Леонида Федуна, голландец подвернул голеностоп.