В ходе шестого тура чемпионата России «Спартак» возглавил турнирную таблицу, и это наверняка добавило «Зениту» дополнительной мотивации. Чтобы вернуться на первую строчку, команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Локомотив», идущий на седьмом месте.

Кто посмотрит матч по ТВ

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В прошлом матче против «Динамо» у «Зенита» травмировался нападающий Себастьян Дриусси. Лечение связки на правом колене продлится полтора месяца – операция, по предварительным данным, не требуется. Не сыграет опорник Вильмар Барриос, схвативший дисквалификацию. РФС признал удаление ошибочным, но игрок останется в Петербурге, так как по регламенту можно отменять только прямые красные карточки.

Вильмар Барриос, «Зенит» Фото: Getty Images

«Локомотив» расхлебывает травмы Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Дмитрия Живоглядова. Первые двое сломались в матче со «Спартаком», третий – перед игрой. Миранчук и Живоглядов в течение недели-двух вернутся на поле, а Баринов порвал кресты и уже перенес операцию – он восстановится только к марту следующего года.

Форма

В матче с «Динамо» «Зенит» потерпел первое поражение за 11 месяцев и, пожалуй, намерен исправить это упущение, хотя зацементировать центр без Барриоса будет непросто. «Локо» в трех последних турах набрал всего одно очко – сыграл вничью с «Уралом», а потом проиграл дерби «Спартаку» и уступил «Ахмату».

Лицом к лицу

«Зенит» выиграл у «Локо» матч за Суперкубок, а до этого последняя победа была датирована сентябрем 2018-го.

По личным встречам за всю историю петербуржцы ведут 42-40.

Команды выигрывали друг у друга с разницей в 5 мячей: «Локо» побеждал 7:2 и 6:1, «Зенит» – дважды по 6:1. Это было в советское время.

Победа вернет «Зенит» на первое место.

Ориентировочные составы

«Локомотив»

«Зенит»

Ставки букмекеров

«Локомотив» – 4,63

Ничья – 3,75

«Зенит» – 1,81

Аналитики предсказуемо советуют ставить на действующего чемпиона, несмотря на поражение от «Динамо» и отсутствие двух важных игроков. «Локомотиву» без Миранчука и Баринова будет сложнее. Обе команды в последнее время мало забивают, а важные матчи в России часто не изобилуют голами. Можно поставить на «обе забьют – нет» за 1,90.

Где смотреть

Посмотреть центральный матч тура бесплатно нельзя – только за деньги на «Матч Премьер» или Sportbox. Если вам не хочется покупать подписку, всегда выручит текстовая трансляция Eurosport.ru.

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