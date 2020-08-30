В ходе шестого тура чемпионата России «Спартак» возглавил турнирную таблицу, и это наверняка добавило «Зениту» дополнительной мотивации. Чтобы вернуться на первую строчку, команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Локомотив», идущий на седьмом месте.
Кто посмотрит матч по ТВ
В прошлом матче против «Динамо» у «Зенита» травмировался нападающий Себастьян Дриусси. Лечение связки на правом колене продлится полтора месяца – операция, по предварительным данным, не требуется. Не сыграет опорник Вильмар Барриос, схвативший дисквалификацию. РФС признал удаление ошибочным, но игрок останется в Петербурге, так как по регламенту можно отменять только прямые красные карточки.
Вильмар Барриос, «Зенит»
Фото: Getty Images
«Локомотив» расхлебывает травмы Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Дмитрия Живоглядова. Первые двое сломались в матче со «Спартаком», третий – перед игрой. Миранчук и Живоглядов в течение недели-двух вернутся на поле, а Баринов порвал кресты и уже перенес операцию – он восстановится только к марту следующего года.
Форма
В матче с «Динамо» «Зенит» потерпел первое поражение за 11 месяцев и, пожалуй, намерен исправить это упущение, хотя зацементировать центр без Барриоса будет непросто. «Локо» в трех последних турах набрал всего одно очко – сыграл вничью с «Уралом», а потом проиграл дерби «Спартаку» и уступил «Ахмату».
Лицом к лицу
- «Зенит» выиграл у «Локо» матч за Суперкубок, а до этого последняя победа была датирована сентябрем 2018-го.
- По личным встречам за всю историю петербуржцы ведут 42-40.
- Команды выигрывали друг у друга с разницей в 5 мячей: «Локо» побеждал 7:2 и 6:1, «Зенит» – дважды по 6:1. Это было в советское время.
- Победа вернет «Зенит» на первое место.
Ориентировочные составы
«Локомотив»
«Зенит»
Ставки букмекеров
«Локомотив» – 4,63
Ничья – 3,75
«Зенит» – 1,81
Аналитики предсказуемо советуют ставить на действующего чемпиона, несмотря на поражение от «Динамо» и отсутствие двух важных игроков. «Локомотиву» без Миранчука и Баринова будет сложнее. Обе команды в последнее время мало забивают, а важные матчи в России часто не изобилуют голами. Можно поставить на «обе забьют – нет» за 1,90.
Где смотреть
Посмотреть центральный матч тура бесплатно нельзя – только за деньги на «Матч Премьер» или Sportbox. Если вам не хочется покупать подписку, всегда выручит текстовая трансляция Eurosport.ru.