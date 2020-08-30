В тренды русскязычного твиттера ворвался хэштег, посвященный журналистке Екатерине Кирильчевой, возглавляющей ЦСКА ТВ. Тег #КирильчеваУходи призывает ее оставить должность.

Фанаты армейского клуба недовольны контентом, который выпускает ЦСКА ТВ – в частности, однообразными на их взгляд видео, где головы футболистов и/или тренера примонтированы к телам из мультфильмов или кинофильмов. После очередного критического поста Кирильчева ответила болельщику:

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«И? Комментируют люди, которым обычно нечем заняться. Без обид, это мое личное мнение. Вот вы сейчас в рабочее время комментируете. Почему? Тви – часть моей работы. А вы где трудитесь? Посчитайте по всем ресурсам количество лайков-дизов и количество просмотров».

«Только сегодня осознал, что все 16 лет, которые я поддерживаю клуб, бью выезды по России и Европе, делаю я только потому, что мне нечем заняться. Спасибо», – написал фанат в ответ.

Высказывание Кирильчевой возмутило других болельщиков армейского клуба: они консолидировались и запустили хэштег. Вот другие посты:

«Мне хочется, чтоб в клубе царили дружба и взаимопонимание. Однако всему есть предел. И считайте, что моей последней каплей стало обвинение болельщика в том, что он бездельник, смеющий высказать свое мнение в рабочее время. Не обессудьте, хештег без креатива».

«Зачем держать человека, который ни во что не ставит болельщиков своего же клуба? Сегодня эта мадама пробила очередное дно».

38-летняя Кирильчева возглавила ЦСКА ТВ в 2017 году.

До этого она работала на телеканалах «НТВ-плюс» и «Россия-2».

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