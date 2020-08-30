«С такой практикой уже покончено! Лет десять назад эта традиция действительно существовала. Сейчас я не верю, что люди делают такое. Например, у меня есть собака. Ну как я могу сделать с ней такое? Правда, я не уверен на сто процентов, что такого в Южной Корее больше нет, но это уже не общепринято. Кстати, у меня ребята в «Рубине» тоже об этом спросили, и вы не первый с таким вопросом!» – цитирует 23-летнего полузащитника «БИЗНЕС Online».