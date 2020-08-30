Сильнейшие команды РПЛ последних трех лет сразились в рамках шестого тура чемпионата России, но вопреки громкому статусу ничем не порадовали болельщиков – 0:0. Ниже – главные итоги встречи «Локомотива» и «Зенита».
- Команды сошлись в 51-й раз в рамках чемпионата страны. В предыдущих 50 матчах была зафиксирована 21 ничья, 15 раз побеждал «Зенит», 14 – «Локомотив».
- Нулевая ничья стала шоком еще и по той причине, что в девяти матчах из последних двенадцати между этими соперниками забивали обе команды!
- При этом последние московские матчи «Зенита» и «Локомотива» не слишком балуют аудиторию: с 2012 года ни разу не забито больше двух мячей – уже 10 матчей так! Забавно, что и 30 августа 2020 года соперники забили дважды – правда, судья и ВАР наложили вето на оба гола.
Чемпионат России
«Зенит» рвется обратно в лидеры, для этого нужно побеждать «Локомотив»
- «Локомотив» – настоящая стена для питерской атаки: красно-зеленые не пропустили уже в пятой из семи последних матчей с «Зенитом» в РПЛ (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение).
- А еще «Локомотив» – спец по действующим чемпионам: в 9 последних матчах – 4 победы, 4 ничьи и лишь одна неудача. Это при том, что в 8 предыдущих встречах с чемпионами «Локо» проигрывал 7 раз!
- Четвертый сезон подряд «Зенит» не знает, как же победить в Черкизово (2 ничьи, 2 поражения). А ведь в шести предыдущих сезонах питерцы выиграли четыре выезда к «Локомотиву».
- Команда Николича избежала третьего поражения подряд. Последний раз «Локомотив» проиграл трижды кряду в РПЛ в сентябре 2016-го.
- «Зенит» потерял очки во второй игре подряд и уступил лидерство «Спартаку».
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