Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с фанатами московского клуба.

«Я бы хотел поблагодарить всех вас. Настал момент. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все звания и титулы.

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Поэтому я всей душой хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы всегда были рядом во все моменты, сложные моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – заявил Миранчук болельщикам на фанатской трибуне «РЖД Арены» после матча с «Зенитом». Видео эпизода появилось в твиттере репортера Sports.ru Александра Дорского.

Следом «Локомотив» объявил о принципиальной договоренности с «Аталантой» о переходе Миранчука. Футболист перейдет в клуб из Бергамо после итогового медицинского обследования.

  • 24-летний полузащитник пропустил игру шестого тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» из-за повреждения, полученного в первом тайме дерби со «Спартаком».
  • В РПЛ-2020/21 Алексей забил два мяча и сделал голевую передачу – он поучаствовал ровно в половине голов «Локомотива» (6).
  • Ранее несколько ведущих итальянских инсайдеров, среди которых Джанлука ди Марцио из Sky Sport и Фабрицио Романо из The Guardian, подтвердили трансфер Миранчука в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

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