«Я бы хотел поблагодарить всех вас. Настал момент. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все звания и титулы.

Поэтому я всей душой хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы всегда были рядом во все моменты, сложные моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – заявил Миранчук болельщикам на фанатской трибуне «РЖД Арены» после матча с «Зенитом». Видео эпизода появилось в твиттере репортера Sports.ru Александра Дорского.