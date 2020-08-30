Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с фанатами московского клуба.
«Я бы хотел поблагодарить всех вас. Настал момент. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все звания и титулы.
Поэтому я всей душой хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы всегда были рядом во все моменты, сложные моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – заявил Миранчук болельщикам на фанатской трибуне «РЖД Арены» после матча с «Зенитом». Видео эпизода появилось в твиттере репортера Sports.ru Александра Дорского.
Следом «Локомотив» объявил о принципиальной договоренности с «Аталантой» о переходе Миранчука. Футболист перейдет в клуб из Бергамо после итогового медицинского обследования.
- 24-летний полузащитник пропустил игру шестого тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» из-за повреждения, полученного в первом тайме дерби со «Спартаком».
- В РПЛ-2020/21 Алексей забил два мяча и сделал голевую передачу – он поучаствовал ровно в половине голов «Локомотива» (6).
- Ранее несколько ведущих итальянских инсайдеров, среди которых Джанлука ди Марцио из Sky Sport и Фабрицио Романо из The Guardian, подтвердили трансфер Миранчука в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.