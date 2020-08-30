Алексей Миранчук приехал на матч с «Зенитом» не ради футбола. Лидер «Локомотива» готовил прощальную речь – впереди у него «Аталанта». Главный вопрос к итальянской карьере Миранчука – готов ли он зубрить конспекты Гасперини, чтобы разорвать Серию А? Хотя в умный футбол он мог бы играть и в Москве. Это доказала тактика Николича в матче с чемпионами.

Главное: Николич и Семак выбрали одну защитную схему, но по-разному ее модифицировали

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Перед главным матчем тура кто-то точно украл чужие методички. Итог – одинаковая защитная схема для обеих команд. Без мяча «Зенит» и «Локомотив» выкатили 4-4-2.

4-4-2 от «Локо» Фото: Other Agency

«Зенит» играет так же – по 4-4-2 без мяча Фото: Other Agency

Правда, списать наработки полностью не получилось. Семак и Николич ввели 4-4-2 по-разному: каждый из тренеров взял эту схему как основную, а дальше пошел тюнинг.

Так, Семак переводил 4-4-2 в 4-1-3-2. Сантос поднимался в зону под нападающими, а Азмун и Дзюба выравнивались по линии. Это нужно было для прессинга: с 4-1-3-2 у «Зенита» появлялся мощный блок впереди. Правда, эффекта такой шаг не принес: PPDA (количество позволенных передач перед защитным действием) сине-бело-голубых остановился на цифре в 11,12, хотя в среднем по сезону «Зенит» набивает 8,84.

Агрессивный прессинг-модуль «Зенита». Сантос защищается на одной линии с Мостовым и Малкомом Фото: Other Agency

Еще 4-1-3-2 приносила проблемы в опорной зоне. Там оставался один Оздоев – «Локо» резво пользовался этим преимуществом. Именно в эту зону метила вся первая линия железнодорожников при выходе из обороны. Уже на 7-й минуте там возник легкий пожар: «Локомотив» полетел в контратаку и передняя линия на пару секунд осталась четыре-в-четыре с соперником.

Модуль Николича к 4-4-2 дал намного больше результата. Марко переводил команду на схему с тремя центрдефами. Все благодаря Рыбусу и Камано. Фулбек смещался к Мурило с Чорлукой, а вингер заполнял его фланг.

Рыбус сместился к центрдефам и закрыл Дзюбу. Благодаря этому Мурило и Чорлука контролируют Азмуна и Сантоса. Камано при этом страхует фланг Фото: Other Agency

Этим сетапом «Локо» закрыл сразу две проблемы. Первая – резвые включения «Зенита» в штрафную. Там у петербуржцев могли одновременно оказаться Дзюба, Азмун и Мостовой – на это нужно было отвечать. Вторая проблема – с флангом. Его нельзя было бросать: Караваев, который бегает именно в этой зоне, может неслабо вложиться в атаку. А если не вложится он, то мяч прихватит Малком.

Схема «Локо» с тремя центрдефами эти проблемы перечеркивала. Дорогу к такому модулю во многом открыл Камано – он стабильно заполнял позицию Рыбуса. На мяче первый старт Франсуа в Москве вышел удручающим: Камано запомнился скорее обрезами и блеклым ударом на 61-й минуте. Зато без мяча он был ключом к успешной тактике «Локо».

Еще одним ключом стал Магкеев. Полузащитник железнодорожников постоянно страховал первую линию, а в свободные минуты выдавливал соперников из опорной зоны. Станислав потянул огромный объем работы: выдал 4 отбора (3 успешных), 2 блока, 1 перехват и 2 выноса. Нечто близкое раздал и партнер Магкеева по центру – Куликов. У него 4 отбора (1 успешный), 3 блока, 1 перехват и 5 выносов. Такая активность от пары в средней линии закрыла для «Зенита» зону перед штрафной.

Итог – Николич захватил пространство перед воротами, а полузащитники «Локо» показали гигантский объем работы и зачистили место перед штрафной. Так железнодорожники сковали чемпионскую атаку: «Зенит» не создал ни одного момента, xG которого был бы больше 0,3.

Детали: Малком вне игры

Вытаскивать из таких ситуаций должны кризис-менеджеры – футболисты, чей личный уровень позволяет надламывать любые системы. У «Зенита» такой есть – это Малком. Но против «Локомотива» бразилец притих.

Классический Малком в РПЛ – это тонна дриблинга перед штрафной, стягивание защиты, создание пространства и моментов для коллег. Малком против «Локо» – это ноль передач под удар, всего две обводки (и те – у фланга), два удара (оба заблокированы), 0,02 xGChain и 0 xGBuildup.

Малком из «Зенита» и Магкеев из «Локомотива» в матче РПЛ Фото: Getty Images

В первом тайме вингер устранился: он держался правого края, редко вываливался на мяч и не вкалывал в атаках. После 15-минутной беседы с Семаком Малком стал больше двигаться по фронту – бразильца можно было чаще заметить слева или перед штрафной. Но эффекта это не дало. 85-я минута – Малком порет контратаку и закрывает жуткий для себя матч.

В такой игре он должен был взять пример с соотечественника – Неймара. Тот в трудные для «ПСЖ» минуты тянет игру сам. Малком не смог – «Зенит» во второй раз подряд потерял очки и пустил «Спартак» на первое место.

А Николич, наоборот, реабилитировался на фоне красно-белых. После провального дерби его «Локо» раздал умный футбол, пусть даже не победил и попрощался с лидером.

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