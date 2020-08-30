Алексей Миранчук все же отправился в «Аталанту» – «Локомотив» объявил о принципиальной договоренности с итальянцами, игрок подпишет контракт в Бергамо после медосмотра.

Он стал третьим футболистом сборной России в чемпионате из первой пятерки – после Александра Головина во французском «Монако» и Дениса Черышева в испанской «Валенсии».

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«Непривычно, что в «Локо» теперь будет один Миранчук. А за Лешей буду следить, насколько это будет возможно)», – написал в твиттере пользователь c0c0nat0.

«Пришло время идти дальше для него, в Европу, это мечта и все правильно. Будем следить и болеть за тебя, «Локо» в сердце твоем!» – пожелал удачи футболисту Артем Ракитин.

«Наверное, мы все должны радоваться. Но я по жизни такой человек, который долго не может отпустить что-то или кого-то. Я желаю тебе идти за мечтой и никогда не оборачиваться назад. in bocca al lupo!!! Жду теперь, когда же Антошу проважать будем», – грустит Anderson ||-//.

«Леша попрощался. Эпоха лучшего воспитанника в новейшей истории завершилась. Горд и счастлив, что он принимает вызов. И буду неистово болеть за то, чтобы все получилось. А нам – не расстраиваться и помнить, что такого Миранчука мы вырастили сами. И не нужно бояться. Сегодня лучшими на поле с нашей стороны были воспитанники. Нужно только доверять и прощать за ошибки - как в свое время мы прощали того же Алексея», – посоветовалЕжелоко.

«Миранчук уезжает, а «Локомотив» отправляется в Лигу Европы, в лучшем случае, по итогу сезона», – пессимистично настроен юзер stukkoles.

За семь лет в основном составе Миранчук вошел в историю «Локомотива». По голевым передачам уступает лишь Дмитрию Лоськову и Владимиру Маминову, по показателю гол+пас также вошел в первую пятерку за всю историю.

«Алексей Миранчук ушел в «Аталанту». Алексею удачи в веселом атакующем футболе с очень колхозной схемой. «Локомотив», получивший 14 млн за лидера и оставшийся без атаки, должен завтра же уволить Кикнадзе. Ну и Николича до кучи!» – считает Mikhael_Sam.

«Блин, как же круто, что молодые российские футболисты не боятся и переезжают из топ-клубов РПЛ в Европу. Головин, Миранчук, Паредес», – веселится великий паблик ВГИК.

«А теперь зайдите в подписчики «Аталанты», там последние 100К – это русские Лицо со слезами радости: за Миранчуком пришли», – заметила Таня Котова.

«Помню Лешу еще вооот таким. Будет без него сложно, и жаль, что отдаем ключевого игрока так недорого, но все правильно: «Аталанта» идеальный для него вариант, пусть играет там так, чтобы потом не возвращаться в «Зенит». Надеюсь, и Малиновский с привыканием поможет. Пака», – попрощался traktor_bang.

Инсайдер Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио сообщил, что «Локомотив» получит за Миранчука 14,5 миллиона евро.

За семь сезонов в «Локо» Алексей стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и еще один раз брал Суперкубок страны. У полузащитника 43 гола и 45 ассистов в 228 матчах за московский клуб.

Чемпионат России «Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за 14,5 млн евро (Ди Марцио) ВЧЕРА В 05:20