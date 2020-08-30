Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Контракт подписан был с нашей стороны практически за час до начала игры (с «Зенитом»), по ходу игры пришло подтверждение, что «Аталанта» подписала тоже. Там еще остается заключение личного контракта и медицинский осмотр, но это все уже события следующей недели. Могу только Алексею успеха пожелать и поблагодарить за те годы, которые он провел в «Локомотиве», и за тот след, который оставил в команде и у болельщиков.

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У контракта могли быть совершенно другие условия. Но та заноза в виде восьми миллионов (евро), о которых знала вся Европа, очень повлияла. Думаю, что следующие трансферы будут сделаны гораздо более серьезно.

Мы же начинали вообще с «Барселоны», сюда они приезжали смотреть конкретно Алексея. И, кто бы злобой ни исходил, там история траектории такова: Алексей любит «Барселону», Алексей переживает за «Барселону», поэтому нашим первым желанием было, чтобы он ушел туда.

На Суперкубке прошлого (2019) года тут был Хавьер Бордас, вице-президент «Барселоны», который отвечает за основную команду. С Хавьером шутя обсуждали сумму в 40-45 (миллионов евро), а когда Алексей забил второй мяч, я сказал, что меньше чем за 80 (млн евро) не отдам. Потом недоброжелатели утверждают, что мы говорили: продадим только за 80. Конечно, это была шутка.

К сожалению, была и игра с «Байером», когда на трибуне [спортивный директор «Барсы» с 2018 по 2020 гг. Эрик] Абидаль сидел, и тогда гордиться было нечем – ни Леше, ни команде, ни мне, никому. Поэтому вопрос с «Барселоной» отошел в сторону», – заявил Кикнадзе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Алексей Миранчук станет футболистом «Аталанты» после медосмотра в итальянском клубе.

«Локомотив» получит за полузащитника 14,5 миллиона евро.

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