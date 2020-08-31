Бывший рефери Премьер-лиги Игорь Федотов вызвал на бой по правилам смешанных единоборств экс-капитана сборной России Романа Широкова.
«Хочу вызвать его на поединок по правилам ММА после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами – с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей.
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Потому что я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттудова не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять этот вызов», – заявил Федотов на ютьюб-канале «Борзыкин».
- 10 августа Роман Широков принимал участие в Московском кубке селебрити в составе команды «Матч ТВ». После неназначенного пенальти экс-футболист сборной ударил главного судью Никиту Данченкова. Арбитра, также известного как видеоблогер Данте, увезли в больницу, где наложили швы.
- «Матч ТВ» уже отстранил Широкова от эфиров, Данченков снял побои и подал заявление в полицию об избиении.
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