Игра Зелимхана Бакаева – главный прогресс этого лета в российском футболе. Футболист «Спартака» попался с инфекцией 22 мая, разочарование от этой новости Бакаев сравнивал с падением в яму. 7 июня Зелимхан уже вкалывал в Тарасовке, но остаток сезона откатал невзрачно, с 2 голами и 2 ассистами за 8 игр.

Спустя два месяца ситуация перевернулась. После августовского дерби с «Локомотивом» Тедеско констатировал: «Бакаев провел прекрасный матч, мы делали ставку на его сильные стороны. «Локомотиву» непросто обороняться против таких игроков».

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Зелимхан – это «Спартак» в миниатюре, прогресс Бакаева совпал с прогрессом всей команды. В июльском шестиматчевом марафоне «Спартак» победил лишь дважды, а в новом сезоне еще ни разу не проиграл. Команда впервые с чемпионского сезона забралась на первое место – и это несмотря на околофутбольные скандалы.

Игроки «Спартака» в матче против «Арсенала» Фото: Getty Images

Преображение связано с новой игровой системой. Тедеско обозначил ее плюсы так: «Изначально было непросто начинать атаки из-за того, что наш опорник попадал под прессинг восьмерок соперника. Теперь мы играем с двумя шестерками, и эта схема дает плоды».

Доменико прав: обновление в центре взбодрило атаку «Спартака». Крал и Умяров играют плавающих полузащитников – один из них отыгрывает в широкой зоне, другой – в центре. Так красно-белые растягивают чужую защиту, а Алекс и Наиль показывают лучшие качества. Против «Локо» и «Ротора» оба они вошли в топ-5 «Спартака» по xGChain и xGBuildup – это цифры, которые отражают вклад игроков в создание моментов, только xGBuildup не считает удары и передачи под удар.

Новая схема «Спартака» в атаке. Умяров и Крал – два полузащитника. Крал открывается шире, чтобы растянуть защиту Фото: Other Agency

Но в новой системе Тедеско расцвели не только шестерки. Доменико написал свежую роль и под Бакаева – в последние результаты «Спартака» Зелимхан внес не меньший вклад. Раньше Бакаев играл восьмерку. Теперь взял амплуа по номеру на спине – то есть откатывает десятку. Бакаева можно даже назвать ложной девяткой: номинально он выходит в передней тройке, но на мяче перетягивается ближе к средней линии.

Все это – ради продвижения мяча в финальной трети. Новый Бакаев опускается в зону перед штрафной и стягивает на себя соперников. Это дает Ларссону, Понсе и Соболеву – в какой бы конфигурации они ни играли рядом – больше пространства. Вместе с тем Бакаев принимает мяч, обводит одного-двух оппонентов и выкладывает передачу на партнера – так ему удается протискивать мяч в штрафную. Против «Ротора» и «Локо» он набил по 14 передач в продвижение в финальную треть – это 34% и 40% от всех его пасов. То есть каждой третьей передачей Зелимхан ищет прогресс и движение к чужим воротам. А против «Арсенала» он этим способом отдал голевую.

В широком смысле Бакаев стал для «Спартака» своим Фирмино. Роль Бобби в «Ливерпуле» – двигаться так, чтобы Салах и Мане получали больше свободы в штрафной и на полуфлангах. Именно в стиле бразильца Бакаев вошел в топ-2 команды по xGChain (общему количеству ожидаемых голов при владении мячом, в котором был задействован игрок) против «Ротора» и «Локо». А с «Арсеналом» попал в топ-5. Кроме того, Бакаев вносит сильный вклад по передачам. Против «Ротора» Бакаев стал лучшим в «Спартаке» по передачам под удар, против «Локо» и «Арсенала» был вторым.

Активность Зелимхана косвенно вылилась в 46 ударов красно-белых за три игры. Против «Локо» «Спартак» нанес 17 ударов, 10 из них прилетели с игры. Против «Ротора» – 22 и 14. Статистика просела только против цепкой персональной защиты «Арсенала» – там у «Спартака» 7 ударов и 3 с игры. Оставшиеся пришли со стандартов, но и в этом Тедеско углядел отголосок позиционной игры: «В последних матчах мы стали забивать со стандартов, которые зарабатываются во многом благодаря позиционным атакам».

Тренер «Спартака» Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Все это – благодаря новой системе с Бакаевым в главной роли. Она открыла «Спартаку» дорогу к эффективному позиционному нападению. Прогресс видит и Тедеско: «Я рад, что «Спартак» стал лучше владеть мячом. Это здорово, и это нравится самим футболистам. Команда видит, что игровое задание приносит результат. Они играют в пас, владеют игрой».

Ключевую роль Бакаева можно доверить только крепкому игроку, который не потеряет мяч под давлением и будет разрезать даже самые плотные обороны. Бакаев попал под эти требования, и «Спартак» уперся в потолок таблицы. Тедеско точно зол из-за перерыва на сборные – хотя это вряд ли остановит главного героя его атаки, который после коронапаузы стал только свежее.

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