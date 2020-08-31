Поклонники «Локомотива» и «Зенита» устроили побоище после матча шестого тура Тинькофф РПЛ в Москве. Схватка случилась в хинкальной на улице Халтуринской.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом BAZA, с внешней и внутренней камер кафе видно, как фанаты «Локомотива» влетают в помещение и начинают драку с петербужцами. Стычка продолжается не более полуминуты, при этом железнодорожники не тронули парня с девушкой и отца с ребенком – атаковали очень избирательно.