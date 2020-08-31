Поклонники «Локомотива» и «Зенита» устроили побоище после матча шестого тура Тинькофф РПЛ в Москве. Схватка случилась в хинкальной на улице Халтуринской.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом BAZA, с внешней и внутренней камер кафе видно, как фанаты «Локомотива» влетают в помещение и начинают драку с петербужцами. Стычка продолжается не более полуминуты, при этом железнодорожники не тронули парня с девушкой и отца с ребенком – атаковали очень избирательно.

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Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Единственный потерпевший – хозяин хинкальной, который заявил об ущербе в 3000 рублей за два разбитых стола. Болельщики «Зенита» покинули место драки до прибытия скорой помощи – они к нападавшим претензий не имеют.

  • Матч завершился вничью – 0:0.
  • «Зенит» после шести туров занимает второе место, на одно очко оставая от «Спартака». «Локомотив» – восьмой.

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