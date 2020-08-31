Брат люксембургского полузащитника «Уфы» Оливье Тилля также может оказаться в чемпионате России.
Wort.lu, ссылаясь на RTL, сообщает, что вскоре о переходе 26-летнего Себастьена Тилля из «Прогресса» официально сообщит «Тамбов». Подписание контракта ожидается в ближайшее время, перед завершением сделки осталось проработать несколько деталей.
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Представитель «Уфы»: «Получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так что ли?»
- В «Тамбове» играет Александр Карапетян, выступавший с потенциальным новичком за «Прогресс».
- Оливье Тилль играет за «Уфу» с августа 2018 года.
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