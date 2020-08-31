Брат люксембургского полузащитника «Уфы» Оливье Тилля также может оказаться в чемпионате России.

Wort.lu, ссылаясь на RTL, сообщает, что вскоре о переходе 26-летнего Себастьена Тилля из «Прогресса» официально сообщит «Тамбов». Подписание контракта ожидается в ближайшее время, перед завершением сделки осталось проработать несколько деталей.