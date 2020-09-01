Полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Российский футболист находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Ахматом» из Грозного. Как сообщает Metaratings со ссылкой на два независимых источника, Глушаков может перейти к железнодорожникам.

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По одной версии знакомые футболиста в неформальном общении интересовались у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе о возможности трудоустройства Дениса, по другой – близкие к клубу люди сами вышли на игрока и предложили вариант краткосрочного сотрудничества. Возвращение опытного игрока центра поля действительно может быть целесообразным для клуба после травмы Баринова и продажи Миранчука.

  • 33-летний Глушаков уже выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 годы.
  • Последним клубом в его карьере был «Ахмат»
  • Ранее ходили слухи, что игрок хочет переехать в Москву, чтобы быть ближе к своей девушке – полузащитнице ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко.

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