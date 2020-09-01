Российский футболист находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Ахматом» из Грозного. Как сообщает Metaratings со ссылкой на два независимых источника, Глушаков может перейти к железнодорожникам.

По одной версии знакомые футболиста в неформальном общении интересовались у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе о возможности трудоустройства Дениса, по другой – близкие к клубу люди сами вышли на игрока и предложили вариант краткосрочного сотрудничества. Возвращение опытного игрока центра поля действительно может быть целесообразным для клуба после травмы Баринова и продажи Миранчука.