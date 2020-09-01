Нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюба опубликовал фотографию своего сына, который 1 сентября 2020 года пошел в первый класс школы.
«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка», – подписал Дзюба фотографию.
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- В чемпионате России-2020/21 Дзюба провел пять матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
- «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Спартака» – один балл.
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