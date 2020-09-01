Полузащитник «Спартака» Гус Тил близок к переходу в немецкий «Фрайбург».
Об этом пишут крупнейшее издание Нидерландов De Telegraaf и другие местные медиа. Предполагается, что «Фрайбург» возьмет 22-летнего голландца в аренду сроком на два сезона.
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- Тил – рекордная покупка в истории «Спартака». Летом 2019 года красно-белые заплатили за него АЗ 16 млн евро.
- В чемпионате России-2019/20 Тил провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
- Контракт голландца со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.
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