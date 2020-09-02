Нападающий «Краснодара» Ари отдал свои тапочки босоногой бабушке. Игрок ехал на машине по Краснодару вместе с женой Натальей и заметил, что по улице босиком идет пожилая женщина.

Ари остановился, разулся и отдал ей свои тапочки. Происходящее сняла на видео жена спортсмена. Девушка призналась, что не смогла сдержать слез.

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  • В чемпионате России-2019/20 Ари провел 18 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
  • Ари – натурализованный игрок сборной России. У него два матча за национальную команду.

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