Нападающий «Краснодара» Ари отдал свои тапочки босоногой бабушке. Игрок ехал на машине по Краснодару вместе с женой Натальей и заметил, что по улице босиком идет пожилая женщина.
Ари остановился, разулся и отдал ей свои тапочки. Происходящее сняла на видео жена спортсмена. Девушка призналась, что не смогла сдержать слез.
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- В чемпионате России-2019/20 Ари провел 18 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
- Ари – натурализованный игрок сборной России. У него два матча за национальную команду.
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