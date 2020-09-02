Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко устроился на работу таксистом.
В июне 2020-го Градиленко был отстранен от любой футбольной деятельности на год. Было установлено, что Дмитрий, находясь на должности ФК «Урожай», заплатил 500 тыс. рублей главному тренеру «Черноморца» за победу над «Чайкой».
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Не имея возможности работать по профессии, Градиленко устроился в такси и уже накатал более тысячи поездок.
- Градиленко также широко известен как футбольный комментатор.
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