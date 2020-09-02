Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попался на уловку мошенников и перевел им деньги. Об этом рассказала его супруга Анна.

«Почему я игнорирую призывы о помощи. Вчера произошел вопиющий случай. Ваня (сын) дрожащими руками передал мне телефон. Мама его друга опубликовала пост, из которого было ясно, что 1 сентября мальчик попал под машину. Описание травм страшное, на операцию по спасению жизни срочно требовалось 500.000 рублей. Если что-то и смутило меня в тексте, зная Яну лично, я списала это на состояние шока от внезапно нахлынувшего горя.

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Пока разбиралась с переводом, Ваня отправил Яне сообщение в мессенджере, и она тут же ответила, что аккаунт взломали, все ложь. Естественно, друзья незамедлительно откликнулись, начали переводить деньги, а о том, что она почувствовала, когда ее ребенка использовали в преступной схеме, говорить излишне. Скрин поста в карусели.

Не так давно мой муж получил сообщение по What’s App от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце – одна надежда на тебя». Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал.

Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы – начинается заминка, но иногда и документы наготове – подделать бумаги ничего не стоит», – написала Семак в инстаграме.

Ранее «Зенит» под руководством Семака дважды стал чемпионом России.

В турнирной таблице РПЛ-2020/21 клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку, лидирует «Спартак».

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