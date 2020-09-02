Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сравнил работу футбольного коуча с работой повара.
«Повар – это как тренер. Мало того, что у тебя должны быть яйца, ты еще и должен знать, для чего они нужны. Ничего пресного, ничего сладкого. И больше огня», – написал Евсеев в инстаграме.
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- После шести туров «Уфа» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
- В прошлом сезоне клуб из Башкортостана финишировал на девятом месте.
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