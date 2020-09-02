В интернете завирусилось новое фото бывшего нападающего «Челси» и «Зенита» Матеи Кежмана.
41-летний сербский футболист сильно изменился внешне – отрастил длинную бороду и бакенбарды. «Из форварда – в шаманы», – говорится в подписи к снимку, который был опубликован в твиттер-аккаунте Serbian Football.
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- Кежман провел в «Зените» вторую половину сезона-2009 и забил два мяча в 10 матчах.
- Наибольшую известность сербу принесли выступления за голландский ПСВ, где он забил 105 голов в 122 матчах.
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