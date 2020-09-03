Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал судейские скандалы и рассказал о санкциях, наложенных на некоторых российских арбитров.

Хачатурянц сообщил в интервью Нобелю Арустамяну, что от работы временно отстранены судьи Василий Казарцев (ошибся на матче «Спартак» – «Сочи»), Алексей Сухой («Ротор» – «Спартак») и Владимир Москалев («Ротор» – «Спартак» на ВАР).

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Казарцев отстранен до 10 октября, а затем будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года он сможет ходатайствовать о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц.

Алексей Еськов, подсказывавший Казарцеву на ВАР, сам решил временно приостановить карьеру из-за эмоционального давления, травм и ошибок, которые он признает.

Казарцев и Еськов после скандального матча прошли проверку на полиграфе.

Итоги проверки Еськова оказались неоднозначными.

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