«Сейчас, например, на первое место вырвался «Спартак». Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный – это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения», – заявил Уткин.