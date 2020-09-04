Спортивный журналист Василий Уткин иронично высказался о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России после шести туров.
«Сейчас, например, на первое место вырвался «Спартак». Ну вот как к этому относиться? Знаете, иногда на первое место в нашей жизни выскакивает, например, прыщ. Он, кстати, тоже часто бывает красно-белым. Иногда это бывает какой-то больной зуб. Красный – это вообще цвет воспаления, а зуб тоже является белым. То, что происходит на протяжении одного тура, вообще не имеет никакого практического значения», – заявил Уткин.
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- «Спартак» набрал 14 очков после шести игр.
- «Зенит» отстает на один балл, «Сочи» – на два.
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