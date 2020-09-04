Бывший министр спорта РФ и экс-президент РФС Виталий Мутко хотел пригласить Жозе Моуринью на должность главного тренера сборной России по футболу.

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за «Тоттенхэм», – заявил 61-летний Мутко в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч! Премьер».

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  • Во время расцвета тренерской карьеры Моуринью работал в «Порту», «Челси», «Реале», «Интере» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас он возглавляет «Тоттенхэм».
  • Когда Мутко находился на посту министра спорта, Россия пережила крупнейший допинговый скандал на Олимпиаде в Сочи.

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