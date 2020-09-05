Коуч «Спартака» Доменико Тедеско дал большое интервью, в котором проанализировал лидерство команды в турнирной таблице и оценил роль тренера.

О лидерстве в РПЛ

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Команда хорошо прибавляла и в конце предыдущего сезона. И мы всегда отмечали это, говоря, что нужно время. Никаких тайн тут нет: просто мы продолжали работать. И будем продолжать дальше, ведь на данный момент мы еще ничего не добились.

Понимаете, я вообще не думаю о турнирной таблице. Ну, хорошо, в марте-апреле я посмотрю в нее, изучу наше положение. Но не сейчас. Вообще, стараюсь не забивать себе голову вещами, на которые не могу повлиять. Я озабочен настроением в команде, тактикой. Кстати, даже тактика может зависеть от множества неподвластных мне факторов. Это далеко не всегда только влияние тренера. Я могу говорить об этом открыто, потому что сейчас мы лидируем.

О роли тренера

Профессия тренера, вклад тренера в результат переоценивается. Если команда выигрывает или проигрывает, сразу говорят о тренере. Конечно, это важно. Но не все так просто. Сейчас, когда мы выигрываем, я могу сказать об этом. На успешность результата влияет множество факторов, коллаборация всего в клубе и вокруг него: болельщиков, президента, спортивного директора, атмосферы в коллективе, соперника, от судей, в конце концов. «Локомотив» потерял по ходу матча с нами Миранчука и Баринова. Конечно, это важно.

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

О Кокорине

Он начал тренироваться с командой с понедельника. Первые занятия проводил не полностью. В середине недели мы играли мини-турнир «4 на 4» и «5 на 5» с нейтральным. Но Саша не играл. Тем не менее, с каждым днем он набирает форму и чувствует себя увереннее. Надеюсь, со следующей недели он будет работать без ограничений. Конечно, Саша качественный игрок. Отслеживаем его состояние ежедневно.

О составе «Спартака»

Каждый игрок хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока – считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определенных вещах. Как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются. Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу своей работы. И если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого, – заявил 34-летний Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу».

После шести туров «Спартак» опережает «Зенит» на одно очко.

Тедеско пришел в «Спартак» в октябре 2019 года.

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