– На самом деле не неожиданно. Я всегда поддерживала Леонида. Это касается и «Спартака», и других вопросов. Почему возникла в медиа только сейчас? У меня обостренное чувство справедливости. Мне стало неприятно, когда все лавры приписываются человеку, который в этом никак не участвовал глобально. Например, Понсе – его вела селекция. Вели этого футболиста за полгода до возникновения Цорна в «Спартаке». Томас просто оформил этот трансфер. Отсюда и Романьоли возник.

А по поводу Ларссона – его мало кто знал, молодой парень. Шведским рынком «Спартак», в целом, никогда не интересовался. Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны». Также мы узнавали, какой Ларссон в быту, общении. Он легкий, приятный человек – даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне подарки. Потому что я в него поверила. В столь юном возрасте он забил много мячей, – рассказала Салихова.