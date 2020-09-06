Арбитр матчей Московского кубка селебрити по любительскому футболу Никита Данченков вспомнил об инциденте с Романом Широковым. Во время одного из матчей турнира Широков несколько раз ударил Данченкова в лицо.

«Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню. Увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента.

Чемпионат России Экс-судья РПЛ Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА 31/08/2020 В 06:47

На видеозаписи видно, что я упал от ударов Широкова Р. Н. и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов Широкова Р. Н. В этот момент Широков Р. Н. целенаправленно нанес сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришелся по моей кисти правой руки и левому глазу.

Этим сильным ударом Широков Р. Н. разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришелся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами.

По пути в раздевалку Широков Р. Н. (в прошлом игрок команды «Спартак») вместе со своим ребенком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счетом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков Р. Н.

Далее, уже на входе на территорию футбольного манежа, где находилась раздевалка, Широков Р. Н. остановил меня и начал осматривать меня, взяв за лицо и крутил его в разные стороны, по итогу с ухмылкой сказав: «Нормально все будет», – цитирует Данченкова издание Baza.

Сразу после инцидента Данченкова увезли на скорой помощи, ему наложили несколько швов. Судья написал заявление в полицию.

31 августа бывший рефери РПЛ Игорь Федотов вызвал Широкова на бой по правилам смешанных единоборств.

Чемпионат России Адвокат избитого судьи: «Квалифицируем действия Широкова как покушение на убийство» 21/08/2020 В 16:00