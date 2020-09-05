Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о жизни экс-полузащитника сборной Дмитрия Торбинского в США.

– Как там жизнь у Торбинского?

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– Он американцем стал. Я всегда ему звоню и говорю: «Эй, бро, американ бой, как ты там?» Он поначалу плакал, но сейчас привык. Он даже в инстаграм выкладывает посты на английском. Уже одеваться стал как американец. Мы собирались к нему этим летом, но из-за гребаного коронавируса все отменилось. Планировали полететь отдохнуть на неделю в Нью-Йорк, Майами, сходить на хоккей.

Не сказал бы, что я фанат хоккея, но всегда смотрю сборную, слежу за Овечкиным и Ковальчуком. Овечкина я давно знаю. Не сказать, что мы друзья, но при встрече общаемся.

– Не думаете тоже переехать в США вслед за Торбинским?

– Никогда не думал об этом, я патриот. Все, точка, – приводит слова Павлюченко Sport24.

В 2008 году Павлюченко и Торбинский в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

В легендарном матче против сборной Нидерландов (3:1) Роман и Дмитрий забили по мячу.

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