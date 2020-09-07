Полузащитник сборной России Денис Черышев отказался от возможности поиграть в РПЛ.
Футболист может стать частью масштабной распродажи «Валенсии», но сам не горит желанием покидать клуб. По информации Super Deporte, игрок отказался от выгодного предложения «Краснодара» и предпочитает остаться в нынешней команде. В случае, если 29-летнему игроку все же укажут на дверь, он намерен подыскать другого работодателя в Испании.
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- Черышев сыграл 31 матч в прошедшем сезоне и забил три мяча.
- Его контракт с «Валенсией» действует до 2022 года.
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