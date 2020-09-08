Известного российского актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова осудили на 8 лет тюрьмы за пьяное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Суд признал Ефремова виновным в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Михаил будет отбывать срок в колонии общего режима. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на РБК, защита актера не намерена обжаловать приговор.
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- Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в «Ладу», за рулем которой был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров.
- Захаров был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. В районе 5 утра пострадавший скончался.
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