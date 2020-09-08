Форвард «Спартака» Александр Кокорин близок к дебюту в составе московского клуба.
8 сентября 29-летний нападающий присоединился к общей группе. Это означает, что Кокорин восстановился после полученного повреждения камбаловидной мышцы и готов сыграть в дерби с ЦСКА 13 сентября.
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Изначально пресс-служба «Спартака» сообщила, что помимо Александра в общей группе занимался и выбывший из-за мышечной травмы Эсекиэль Понсе, но затем удалила новость и в новой версии убрала сведения об аргентинце. Теперь в заметке сказано лишь о восстановлении русского страйкера.
- Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. Из-за травмы он пока не провел за красно-белых ни одного матча.
- Дерби с ЦСКА в чемпионате России пройдет на «ВЭБ Арене» 13 сентября в 19:00 по столичному времени. Eurosport.ru будет вести прямую текстовую трансляцию.
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