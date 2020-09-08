8 сентября 29-летний нападающий присоединился к общей группе. Это означает, что Кокорин восстановился после полученного повреждения камбаловидной мышцы и готов сыграть в дерби с ЦСКА 13 сентября.

Изначально пресс-служба «Спартака» сообщила, что помимо Александра в общей группе занимался и выбывший из-за мышечной травмы Эсекиэль Понсе, но затем удалила новость и в новой версии убрала сведения об аргентинце. Теперь в заметке сказано лишь о восстановлении русского страйкера.