Нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал совет болельщику клуба и популярному актеру Михаилу Ефремову.
«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», – цитирует Кокорина «Чемпионат».
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- Ранее Ефремова осудили на 8 лет тюрьмы за пьяное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
- Сам Кокорин провел в СИЗО и тюрьме почти год – с октября 2018-го по сентябрь 2019 года. Футболист был осужден за участие в двух драках в центре Москвы.
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