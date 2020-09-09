Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Рому».

Функционер был максимально краток и заявил в комментарии «Спорт-Экпрессу»: «Нет никаких [шансов]. Это пока все бла-бла-бла».