Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Рому».
Функционер был максимально краток и заявил в комментарии «Спорт-Экпрессу»: «Нет никаких [шансов]. Это пока все бла-бла-бла».
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Ранее сообщалось, что «Рома» запросила у «Спартака» информацию по футболисту.
- 29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» в межсезонье-2020 на правах свободного агента, но еще не дебютировал за новый клуб из-за травмы.
- Ожидается, что Александр выйдет на поле 13 сентября в матче против ЦСКА.
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