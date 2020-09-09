Болельщики ЦСКА подверглись наказанию за выкрики «Жыве Беларусь» и бело-красно-белый флаг во время матча с «Тамбовом» 15 августа.

Победный мяч забил белорусский нападающий армейцев Илья Шкурин. Перед игрой он пообещал не выступать за национальную сборную, пока ее президентом является Александр Лукашенко. После гола Шкурина трибуна с болельщиками ЦСКА проскандировала лозунг «Жыве Беларусь!» – несколько фанатов армейцев после этого были задержаны, 9 сентября они узнали приговор суда.

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Пятерых болельщиков оштрафовали на 3 тыс рублей и запретили посещать футбольные матчи. Четверым – на полгода, а еще одному, Дмитрию Голембевскому, на год. Именно он вывесил на трибуне бело-красно-белый стяг – исторический государственный флаг Беларуси и символ протестного движения страны. Как сообщает «Апология протеста», по судебному протоколу фанаты провели «публичное мероприятие, не предусмотренное положением (регламентом) проведения официального спортивного мероприятия, а именно растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров».

ЦСКА победил со счетом 2:1.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу с 80% голосов одержал Лукашенко. Люди считают, что результаты были сфальсифицированы; всю страну охватили протесты, которые в первые дни подавлялись силовиками. Есть погибшие.

Чемпионат России Белорус Шкурин забил победный мяч «Тамбову», трибуны ЦСКА проскандировали «Жыве Беларусь!» 15/08/2020 В 20:13