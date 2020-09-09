Румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви подарил машину уральской больнице.
В матче против «Арсенала» 15 июля Бикфалви положил шикарный мяч через себя. Как сообщает официальный сайт «Урала», один из спонсоров клуба наградил игрока денежным призом.
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Футболист потратил деньги на благотворительность – купил авто для врачей городской больницы №3. На дверях Лады Гранты красуются эмблема клуба и фото самого Бикфалви.
- Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
- Клуб занимает 11-е место в Тинькофф РПЛ.
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