По информации «Спорт-Экспресса» , красно-белые сделали предложение 27-летнему игроку, находящемуся в статусе свободного агента. Кузяеву пообещали зарплату в 2,5 миллиона евро в год. Еще интерес к футболисту проявляет «Локомотив».

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Также сообщается, что у Далера действует договоренность с «Зенитом», согласно которой он вернется в петербургский клуб, если не уедет в Европу.