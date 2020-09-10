«Спартак» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.
По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые сделали предложение 27-летнему игроку, находящемуся в статусе свободного агента. Кузяеву пообещали зарплату в 2,5 миллиона евро в год. Еще интерес к футболисту проявляет «Локомотив».
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Также сообщается, что у Далера действует договоренность с «Зенитом», согласно которой он вернется в петербургский клуб, если не уедет в Европу.
- В сезоне-2019/20 Кузяев отдал два ассиста в 20 матчах чемпионата России за «Зенит».
- С «Зенитом» Кузяев стал двукратным чемпионом России и выиграл Кубок страны.
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