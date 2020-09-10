Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил возможность капитана команды Артема Дзюбы сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
– Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.
– До Катара-2022 Артем доживет?
– Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик, – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
- Сборная России выиграла два стартовых матча в Лиге наций.
- Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Дзюбе будет 34 года.