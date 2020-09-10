– Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.