Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил возможность капитана команды Артема Дзюбы сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

– Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.

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– До Катара-2022 Артем доживет?

– Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик, – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

  • Сборная России выиграла два стартовых матча в Лиге наций.
  • Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Дзюбе будет 34 года.

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