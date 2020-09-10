Аргентинский защитник «Сочи» Эмануэль Маммана признался, что побаивается находиться в Грозном.
«Что шокировало в городах России? Не знаю, шокировал ли он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идет о Грозном. Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе», – цитирует игрока Sport24.
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- Перед началом сезона Маммана перешел в «Сочи» на правах аренды.
- Он стал десятым игроком «Зенита», который присоединился к клубу: ранее по этому же маршруту проследовали Мевля, Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Андрей Мостовой и Кокорин.
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