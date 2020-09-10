«Что шокировало в городах России? Не знаю, шокировал ли он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идет о Грозном. Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе», – цитирует игрока Sport24.