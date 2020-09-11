«Понимаете, у Дзюбы есть фора перед Соболевым – спартаковская школа. Это действительно преимущество перед другими академиями. Перед немосковскими – уж точно. Сразу видно тех, кто рос в «Спартаке». Когда у тебя уже есть такая база, ею надо просто правильно воспользоваться.