Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов сравнил нападающих национальной команды Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Понимаете, у Дзюбы есть фора перед Соболевым – спартаковская школа. Это действительно преимущество перед другими академиями. Перед немосковскими – уж точно. Сразу видно тех, кто рос в «Спартаке». Когда у тебя уже есть такая база, ею надо просто правильно воспользоваться.

Чемпионат России
Черчесов рассказал, сыграет ли Дзюба на ЧМ-2022
ДЕНЬ НАЗАД

Дальше все зависит от самого футболиста – что ты положишь на этот фундамент? Одно бревнышко – или монолит на долгие-долгие годы. Дзюба правильно распорядился этой базой. Академия «Спартака» – одна из самых лучших в стране. Там всегда очень серьезная конкуренция. И после такой школы до основной команды доходят лучшие», – приводит слова 44-летнего Титова «Спорт-Экспресс».

  • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сперва не вызвал Соболева в команду на матчи с Сербией и Венгрией, так как у них с Дзюбой были разногласия.
  • Соболев – воспитанник «Динамо» из Барнаула, играет в «Спартаке» с начала 2020 года.

Сборную тянут игроки «Зенита» и ЦСКА. Черчесов чуть не убил это заменами

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Лига наций
Дзюба – о втором голе сербам: «Ответил всем хейтерам»
04/09/2020 В 06:24
Лига наций
Черчесов стал супергибким с Россией. Скрыл слабости и убил Сербию
03/09/2020 В 23:12