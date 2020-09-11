Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов сравнил нападающих национальной команды Артема Дзюбу и Александра Соболева.
«Понимаете, у Дзюбы есть фора перед Соболевым – спартаковская школа. Это действительно преимущество перед другими академиями. Перед немосковскими – уж точно. Сразу видно тех, кто рос в «Спартаке». Когда у тебя уже есть такая база, ею надо просто правильно воспользоваться.
Дальше все зависит от самого футболиста – что ты положишь на этот фундамент? Одно бревнышко – или монолит на долгие-долгие годы. Дзюба правильно распорядился этой базой. Академия «Спартака» – одна из самых лучших в стране. Там всегда очень серьезная конкуренция. И после такой школы до основной команды доходят лучшие», – приводит слова 44-летнего Титова «Спорт-Экспресс».
- Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сперва не вызвал Соболева в команду на матчи с Сербией и Венгрией, так как у них с Дзюбой были разногласия.
- Соболев – воспитанник «Динамо» из Барнаула, играет в «Спартаке» с начала 2020 года.