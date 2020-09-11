По информации AS , сине-бело-голубые интересовались Кристианом Эриксеном из «Интера», но миланцы установили на датчанина слишком высокую цену.

Провал с трансфером Эриксена заставил руководство «Зенита» взглянуть в сторону Набиля Фекира из «Бетиса» – он стал приоритетной целью петербургского клуба. Скорее всего, «Бетис» запросит около 30 миллионов евро.