«Зенит» ищет статусного футболиста из Европы на позицию атакующего полузащитника.

По информации AS, сине-бело-голубые интересовались Кристианом Эриксеном из «Интера», но миланцы установили на датчанина слишком высокую цену.

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Провал с трансфером Эриксена заставил руководство «Зенита» взглянуть в сторону Набиля Фекира из «Бетиса» – он стал приоритетной целью петербургского клуба. Скорее всего, «Бетис» запросит около 30 миллионов евро.

  • Статистика 27-летнего Фекира в сезоне-2019/20 – 7 голов и 7 ассистов в 32 матчах.
  • Фекир – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

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