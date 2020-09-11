«Зенит» ищет статусного футболиста из Европы на позицию атакующего полузащитника.
По информации AS, сине-бело-голубые интересовались Кристианом Эриксеном из «Интера», но миланцы установили на датчанина слишком высокую цену.
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«Интер» заключил 4,5-летний контракт с Эриксеном
Провал с трансфером Эриксена заставил руководство «Зенита» взглянуть в сторону Набиля Фекира из «Бетиса» – он стал приоритетной целью петербургского клуба. Скорее всего, «Бетис» запросит около 30 миллионов евро.
- Статистика 27-летнего Фекира в сезоне-2019/20 – 7 голов и 7 ассистов в 32 матчах.
- Фекир – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
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