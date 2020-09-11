Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о предложениях по трансферам, которые поступили в московский клуб.

«У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдет в это трансферное окно. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», – цитирует Федуна «Чемпионат».

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  • Ранее сообщалось, что Кокориным интересуется «Рома», а Жиго – «Лион».
  • Кокорин после перехода в «Спартак» из «Зенита» еще не сыграл ни одного матча, причина – травма.

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