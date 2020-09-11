Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в ярком стиле прокомментировал слухи, связывающие полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира с переходом в санкт-петербургский клуб.

«Вы хотите спросить про игрока на букву Х? Интересуемся ли мы Фекиром? Нам что Х, что Ф. Не соответствует действительности», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

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«Зенит» получил отказ по Эриксену и переключился на Фекира (AS)
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  • «Зенит» после шести туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Спартак».
  • В прошлом и позапрошлом сезонах «Зенит» становился чемпионом России.

«Зенит» получил отказ по Эриксену и переключился на Фекира (AS)

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