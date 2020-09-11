Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в ярком стиле прокомментировал слухи, связывающие полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира с переходом в санкт-петербургский клуб.
«Вы хотите спросить про игрока на букву Х? Интересуемся ли мы Фекиром? Нам что Х, что Ф. Не соответствует действительности», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Чемпионат России
«Зенит» получил отказ по Эриксену и переключился на Фекира (AS)
- «Зенит» после шести туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Спартак».
- В прошлом и позапрошлом сезонах «Зенит» становился чемпионом России.
Чемпионат Испании
Transfermarkt назвал наиболее потерявших в стоимости игроков. Четверо из топ-10 – футболисты «Барсы»
Чемпионат Испании
Дубль Гризманна и еще 3 выстрела, которые принесли «Барсе» первые очки в сезоне