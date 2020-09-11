Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о завершении карьеры.

– Считаю, что те люди, которые делали историю команды, они должны быть в этой команде. Получится или не получится – второй вопрос, от них уже зависит. Я бы хотел и Леху Березуцкого видеть, и Серегу Игнашевича. Если бы они были втроем, может, не сейчас, а потом – это было бы правильно.

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Они поднимали команду. Да, ЦСКА – бренд, «Спартак», «Динамо» – они всегда существовали, всегда были кубки, трофеи. Но на протяжении 15-17 лет вот эти люди эту команду держали на плаву.

– А ты кем себя видишь?

– Никем. Пока игроком. Дайте мне поиграть. Вы меня все уже на пенсию хотите... Помазун ушел в «Урал» – все, замена Игорю. Меня уже лет 15 меняют все. Дайте поиграть до конца. Я сам скажу, что я закончил, – заявил Акинфеев в эфире «Коммент.Шоу».

Сейчас в тренерском штабе ЦСКА работает один из братьев Березуцких – Василий.

Акинфееву 34 года, он провел в ЦСКА всю профессиональную карьеру.

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