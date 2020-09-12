«Зенит» продолжает поиски полузащитника европейского уровня и выбирает между несколькими вариантами.
FcInterNews сообщает, что петербургскому клубу через посредников предложили игрока «Интера» Матиаса Весино, которого выставили на продажу. Тем не менее трансфер оценивается как маловероятный – «Зенит» ищет хавбека более атакующего плана, а Весино предпочитает переехать в АПЛ или Ла Лигу.
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Еще одна кандидатура – Родриго де Поль из «Удинезе»: об этом написал журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго. «Удинезе» оценивает футболиста в 35 миллионов долларов, но сам аргентинец хотел бы перейти в топ-клуб Серии А.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» интересовался Кристианом Эриксеном из «Интера» и Набилем Фекиром из «Бетиса».
- «Зенит» после шести туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Спартак».
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