FcInterNews сообщает, что петербургскому клубу через посредников предложили игрока «Интера» Матиаса Весино, которого выставили на продажу. Тем не менее трансфер оценивается как маловероятный – «Зенит» ищет хавбека более атакующего плана, а Весино предпочитает переехать в АПЛ или Ла Лигу.