«Спартак» в преддверии матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА опубликовал видео «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!»

Посмотрев ролик, можно увидеть голы, которые «Спартак» забивал в ворота ЦСКА в матчах прошлых лет, а также куклу с надписью «конь» – ее протыкают булавками. Это отсылка к шоу на ютьюб-канале ЦСКА, которое часто подвергалось критике со стороны фанатов других клубов (и даже со стороны болельщиков армейцев).