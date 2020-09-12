«Спартак» в преддверии матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА опубликовал видео «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!»
Посмотрев ролик, можно увидеть голы, которые «Спартак» забивал в ворота ЦСКА в матчах прошлых лет, а также куклу с надписью «конь» – ее протыкают булавками. Это отсылка к шоу на ютьюб-канале ЦСКА, которое часто подвергалось критике со стороны фанатов других клубов (и даже со стороны болельщиков армейцев).
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Куклу-вуду из ролика можно купить в одном из интернет-магазинов, цена – 599 рублей.
- Матч ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 13 сентября, начало – в 19:00 мск.
- Eurosport.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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