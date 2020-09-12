Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на многочисленные обвинения, что его команда является фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита».

«Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в соцсетях, все прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

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Понимаю ли Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком»? Конечно, понимаю. Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров... Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Все же просто», – цитирует Федотова «Чемпионат».

За два года из «Зенита» в «Сочи» перешли 10 футболистов, ни один трансфер не обошелся сочинцам дороже чем в 4 млн евро.

В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Сочи» занимает первую строчку, «Зенит» – третью.

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