«Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ и уверен, что он может там играть. Но я даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения.