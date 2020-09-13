Адриан Дюран, агент нападающего Сейду Думбия, рассказал, что российские клубы отказываются подписывать его клиента.
«Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ и уверен, что он может там играть. Но я даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения.
Если один из российских клубов проснется, то есть шанс, что Россия будет для него приоритетом. Он влюблен в Москву. Тем не менее у нас уже есть предложения из Италии, Испании и Турции», – цитирует Дюрана Sport24.
- Думбия 32 года, в России он выступал за московский ЦСКА.
- Сейчас Сейду находится в статусе свободного агента.