Адриан Дюран, агент нападающего Сейду Думбия, рассказал, что российские клубы отказываются подписывать его клиента.

«Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ и уверен, что он может там играть. Но я даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения.

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Если один из российских клубов проснется, то есть шанс, что Россия будет для него приоритетом. Он влюблен в Москву. Тем не менее у нас уже есть предложения из Италии, Испании и Турции», – цитирует Дюрана Sport24.

  • Думбия 32 года, в России он выступал за московский ЦСКА.
  • Сейчас Сейду находится в статусе свободного агента.

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